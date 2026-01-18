Πότε αναμένεται να δούμε χιόνι μέσα στο Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σιβηρικό ψύχος «χτυπά» τη Μαγνησία

«Βουτιά» έχει κάνει η θερμοκρασία σε όλη τη Θεσσαλία. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, Θεοφάνης Τακούδης, ο χειμώνας θα καταθέσει τα διαπιστευτήριά του στη Θεσσαλία το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου, με την εκκίνηση των χιονοφαινομένων να έχει ήδη ξεκινήσει. Σήμερα, Κυριακή και Δευτέρα θα χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα και πιθανότατα και στα πεδινά, όμως οι περισσότερες χιονοπτώσεις αναμένονται το διήμερο Τρίτη – Τετάρτη, που στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ύψους 50-60 cm. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοανατολικοί μέτριοι και σταδιακά βόρειοι έως μέτριοι.

Για τις θερμοκρασίες, οι μέγιστες στα αστικά κέντρα θα είναι από 2° έως 6° και οι ελάχιστες στα ορεινά -6° μέχρι -8°. Ο κ. Τακούδης καταλήγει πως ίσως σήμερα, Παρασκευή να είναι η τελευταία ημέρα με διψήφιο αριθμό στη μέγιστη θερμοκρασία και μέχρι το τέλος του μήνα, είναι πιθανό να συνεχιστούν οι χαμηλές πτήσεις της θερμοκρασίας με μονοψήφιο αριθμό, σε όλη τη Θεσσαλία.

Πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα στον Βόλο

Χάλασε από χθες ο καιρός στη Μαγνησία με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι οι βροχοπτώσεις στα πεδινά, και τα χιόνια σε ημιορεινά και ορεινά. Παράλληλα ορατό είναι το ενδεχόμενο να χιονίσει και στον Βόλο, με το πιο «επικίνδυνο» διάστημα ώστε να συμβεί αυτό, να είναι από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 21 του μήνα.

Από το Σαββατοκύριακο δύο χαμηλά πρόκειται να προσεγγίσουν τη χώρα επηρεάζοντας και τη Μαγνησία, όπως ανέφερε ο Θεσσαλός μετεωρολόγος, Θεοφάνης Τακούδης. Αρχικά θα προσεγγίσει τη χώρα από τα βόρεια ένα ισχυρό χαμηλό προερχόμενο από τη Σιβηρία, ρίχνοντας κατακόρυφα τον υδράργυρο και φέρνοντας βροχές όχι μεγάλης έντασης στον Βόλο και χιόνια σε Πήλιο και Όθρυ.

Η διαταραχή αυτή θα διαρκέσει μέχρι και σήμερα Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας κάνει την εμφάνισή του από τα βορειοδυτικά με βροχές σε πεδινές περιοχές και χιονοπτώσεις ή χιονόνερο στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού.

Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη, τη Δευτέρα τα ξημερώματα υπάρχει πιθανότητα να δούμε ασθενή χιονόπτωση μέσα στον Βόλο, χωρίς όμως να το στρώσει λόγω μη κατάλληλων θερμοκρασιών.

Στην περιοχή του Πηλίου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ενώ στην Όθρυ το ύψος του χιονιού δεν αναμένεται να φτάσει σε σημαντικά επίπεδα.