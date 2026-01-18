Δείτε πού και πότε θα γίνουν διακοπές ρεύματος στη Μαγνησία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθούν σε περιοχές του Βόλου και της Μαγνησίας, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδοποιούνται οι κάτοικοι της παρακάτω περιοχής ότι, για να εκτελεσθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: