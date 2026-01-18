Δείτε πού και πότε θα γίνουν διακοπές ρεύματος στη Μαγνησία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθούν σε περιοχές του Βόλου και της Μαγνησίας, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδοποιούνται οι κάτοικοι της παρακάτω περιοχής ότι, για να εκτελεσθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ