Αντιναύαρχος δάκρυσε μιλώντας για την φρεγάτα «Κίμων»: Έκλαιγα όταν την είδα και ακόμα κλαίω (βίντεο)

Τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού σηματοδότησε η υποδοχή της φρεγάτας Belharra «Κίμων» πριν από μερικές ημέρες. Το πρωί της Πέμπτης (15/01), στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια και η σχετική τελετή απόδοσης τιμών στον «Κίμωνα» ήταν εντυπωσιακή.

Την Παρασκευή, ο Αντιναύαρχος εν αποστρατεία Σπυρίδων Πρεβαινάς μίλησε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ για τη νέα φρεγάτα που εντάσσεται στον ελληνικό στόλο και έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος. Ο ίδιος ανέφερε ότι έκλαιγε όταν είδε την φρεγάτα «Κίμων» να προσεγγίζει τον ελληνικό χώρο, ενώ σε ερώτηση που του έγινε για τους λόγους που έκλαιγε, ο Αντιναύαρχος απάντησε συγκινημένος. «Αρχικά έκλαιγα από υπερηφάνεια για την πατρίδα μου, για το Ναυτικό μας» ανέφερε ο κ. Πρεβαινάς με τρεμάμενη φωνή, ενώ φαινόταν πως με δυσκολία συγκρατεί τα δάκρυά του και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Όταν κατάφερε να ξεπεράσει την συγκίνησή του, ο Αντιναύαρχος πρόσθεσε: «Είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου ειδικά μετά από όσα υπέστη με τα κτηνώδη μνημόνια που επί τόσα χρόνια δεν πήραμε ούτε βάρκα και τώρα είμαστε μια τεράστια δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό οφείλεται στον λαό μας που έδειξε σύνεση, στις κυβερνήσεις που το αποφάσισαν και στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και φυσικά στα πληρώματα που υπηρετούν. Πριν δέκα χρόνια όχι δεν πήραμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχαν ούτε μπογιές για να βάψουν τα πλοία, μάζευαν χρήματα ρεφενέ οι αξιωματικοί».

Η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Υπενθυμίζεται πως τη νέα ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra -η πρώτη από τις τέσσερις που θα παραλάβει η Ελλάδα-, υποδέχθηκαν την Πέμπτη σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου. Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.