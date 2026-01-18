Νέες χρεώσεις στο ρεύμα: Πότε τίθενται σε ισχύ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέες χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 στο ρεύμα, μετά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τις αναπροσαρμοσμένες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την Δευτέρα (5/1).

Οι χρεώσεις ανά κατηγορία

Αναλυτικότερα, για τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης, η χρέωση διαμορφώνεται σε 4.391 ευρώ ανά MW ισχύος τον μήνα, χωρίς πρόσθετη χρέωση ενέργειας. Στη Μέση Τάση, η αντίστοιχη χρέωση ανέρχεται σε 4.592 ευρώ ανά MW τον μήνα, ενώ για τους τηλεμετρούμενους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης η χρέωση ισχύος ορίζεται σε 5.482 ευρώ ανά MW τον μήνα.

Για τους μη τηλεμετρούμενους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης, στους οποίους εντάσσονται κυρίως τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση ενέργειας.

Οι βιομηχανικοί μη τηλεμετρούμενοι καταναλωτές επιβαρύνονται με 0,788 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, οι εμπορικοί με 0,918 λεπτά ανά κιλοβατώρα, οι Φορείς Οδοφωτισμού και Παροχών (ΦΟΠ) με 1,065 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ για τους λοιπούς καταναλωτές, που περιλαμβάνουν τα οικιακά τιμολόγια, η χρέωση διαμορφώνεται σε 1,151 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

