Η τολμηρή τριγωνική κατοικία στον Βόλο που δεν μοιάζει με καμία άλλη (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Terra segreda

Στις Νέες Παγασές, στο δημοφιλές προάστιο του Βόλου και εν μέσω ενός ισόπεδου τριγωνικού οικοπέδου, χωρίς σημαντικές οπτικές φυγές δημιουργείται ένα οικιστικό σύνολο, με στόχο τη δημιουργία νέων εσωτερικών συνθηκών, πολυεπίπεδων εμπειριών και τολμηρών σχεδιαστικών χειρονομιών.

Η βασική σχεδιαστική λογική ορίζεται από την ακολουθία των γραμμών του οικοπέδου σε επίπεδο περιγράμματος και την περιμετρική διάρθρωση των χώρων γύρω από ένα κεντρικό αίθριο τριγωνικού σχήματος. Έτσι, ο βασικός κτιριακός όγκος προκύπτει διώροφος, συμπαγής, με χαρακτηριστικό τριγωνικό σχήμα και οξείες γωνίες. Ένας τέτοιος χώρος χρήζει ιδιαίτερης εσωτερικής διαχείρισης, προκειμένου να είναι λειτουργικός και να μεταβολίσει με επιτυχία τυχόν υπολειμματικούς χώρους που μπορεί να προκύψουν λόγω σχήματος.

Έτσι, αποφασίζεται η κεντρική τοποθέτηση ενός διώροφου τριγωνικού αιθρίου περιμετρικά του οποίου, και σε κάθε του πλευρά να δημιουργούνται οι λειτουργικές- προγραμματικές ζώνες της κατοικίας. Στη μακρά πλευρά του τριγώνου χωροθετούνται με διπλό ελεύθερο ύψος το καθιστικό, η τραπεζαρία και η κουζίνα σε ελεύθερη διάταξη, με μεγάλο άνοιγμα προς τον κήπο και τη γραμμική πισίνα. Στην αμέσως μικρότερη πλευρά τοποθετούνται ισόγεια δύο υπνοδωμάτια με εσωτερικά λουτρά, ο διάδρομος των οποίων εκμεταλλεύεται το φως και την πρόσβαση στο κεντρικό αίθριο.

Στη μικρότερη των πλευρών ορίζεται ο χώρος κίνησης με τη σκάλα να οδηγεί στον όροφο, όπου σε αντιστοιχία με το ισόγειο και με προέκταση παταριού, σχεδιάζονται τρία ακόμη υπνοδωμάτια, με εκτόνωση σε γραμμικό μπαλκόνι.

Συμπληρωματικά για την κλίμακα της σύνθεσης, λειτουργούν περιμετρικές εξωτερικές πέργκολες, μπετονένιων δοκαριών,

με τη σκίαση να δημιουργούν ενδιάμεσα ελαφριά στοιχεία καλαμωτών. Το μπετόν παίζει πρωτεύοντα ρόλο σαν επιλογή υλικού, καθώς εξωτερικά όλο το κτίριο επενδύεται με διάφορες τεχνοτροπίες τσιμεντοκονίας ή και εμφανούς σκυροδέματος. Περιμετρικά, οι εναπομείναντες ακάλυπτοι χώροι γίνονται περιοχές πρασίνου ή διαμορφωμένες αυλές

με χαλίκι, δενδρύλλια καθώς και μια μικρή πισίνα.

Εσωτερικά, επικρατούν το ξύλο, η τσιμεντοκονία τα μεγάλα διώροφα ανοίγματα με την εσωτερική θέα του αιθρίου.

Το τελευταίο επενδύεται εξ ολοκλήρου με πυρότουβλο, δίνοντας έναν τελείως διαφορετικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτή τη μικρή αυλή με το χαλίκι και τα τροπικά φυτά.

Terra Segreda

Κατοικία στις νέες Παγασές Βόλου

Αρχιτέκτονες

3H Αrchitects

Nικήτας Χατζημιχάλης

Ιωάννα Χολέβα

Συνεργάτης αρχιτέκτων

Αναστασία Δημουλάκη,

Μιράντα Λάφη

Στατική μελέτη:

Φίλιππος Σαμαράς

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Τριαντάφυλλος Κεφαλάς

Επίβλεψη: 3H Architects

Μελέτη φωτισμού: 3H Architects

Φωτογραφία:

Ιωάννα Ρουφοπούλου,

Νίκος Δανιηλίδης

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: Περιοδικό Home Deco του Ομίλου Καρεκλίδη