Εθελοντική Αιμοδοσία στο Magnes Hotel σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Βόλου

Το Magnes Hotel διοργανώνει, όπως κάνει γνωστό σε ανακοίνωσή του, εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, στους χώρους του ξενοδοχείου, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Η πρωτοβουλία αυτή, τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Magnes Hotel και επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας του Βόλου και του δημόσιου συστήματος υγείας.

Για την εθελοντική αιμοδοσία δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν απευθείας στον χώρο της αιμοδοσίας την ημέρα της δράσης. Μετά την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας, θα προσφερθούν χυμός και τοστ σε όλους τους συμμετέχοντες. Το Magnes Hotel καλεί τους πολίτες, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη δράση προσφοράς, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική ευαισθησία μπορεί να κάνει τη διαφορά.