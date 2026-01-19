Κλειστά και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στην Πορταριά λόγω χιονιού

Κλειστό παρέμεινε το Νηπιαγωγείο, αλλά και το Δημοτικό Σχολείο στην Πορταριά λόγω χιονιού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Δήμος Βόλου ενημέρωσε το σχολείο το πρωί ότι δεν θα λειτουργήσιε, ενώ μόλις πριν λίγο έστειλε υπηρεσιακώς την σχετική απόφαση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.
