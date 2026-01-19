Συνεχίζεται η χιονόπτωση στα Χάνια- Το έστρωσε για τα καλά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Συνεχίζεται αυτή την ώρα η χιονόπτωση στα Χάνια Πηλίου, με το χιόνι να έχει στρώσει και τον κεντρικό δρόμο, παρά το γεγονός ότι περνούν τα εκχιονιστικά. Αυτή τη στιγμή η χιονόπτωση είναι έντονη και αναμένεται να ενισχύσει το ήδη υπάρχον χιόνι.
Δείτε ζωντανά την κατάσταση που επικρατεί στα Χάνια Πηλίου πατώντας ΕΔΩ

φωτογραφία από astratv.gr/xania-live

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ