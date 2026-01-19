Συνεχίζεται η χιονόπτωση στα Χάνια- Το έστρωσε για τα καλά

Συνεχίζεται αυτή την ώρα η χιονόπτωση στα Χάνια Πηλίου, με το χιόνι να έχει στρώσει και τον κεντρικό δρόμο, παρά το γεγονός ότι περνούν τα εκχιονιστικά. Αυτή τη στιγμή η χιονόπτωση είναι έντονη και αναμένεται να ενισχύσει το ήδη υπάρχον χιόνι.
