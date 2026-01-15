Δολοφονία στο κάμπινγκ: Οι ανατροπές, η παγίδα και οι φόβοι του φερόμενου εκτελεστή να απαντήσει στην ανακρίτρια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Περισσότερες από 15 ώρες διήρκησαν οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, ενώ η ανακρίτρια φέρεται να εξέτασε κατ’ αντιπαράσταση του δύο κατηγορούμενους για περίπου μία ώρα.

Η μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε λίγο πριν τη μία χθες (14/1/2026) το μεσημέρι και τελείωσε στις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (15.1.26) είχε πολλές ανατροπές. Ο 22χρονος συνοδηγός της μηχανής που αρχικά φέρονταν ως συνεργός στην ανθρωποκτονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη, ενώ με βάση το νέο κατηγορητήριο εμφανίζεται ως ο εκτελεστής.

Ο συγκεκριμένος ήταν κι αυτός που μπήκε πρώτος στο γραφείο της ανακρίτριας και παρέμεινε εκεί για περισσότερες από επτάμιση ώρα. Κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής του απολογίας ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε, ενώ υποστήριξε ότι το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου βρέθηκε στο προαύλιο χώρο του κάμπινγκ κι όχι στη ρεσεψιόν όπου εκτελέστηκε ο 68χρονος επιχειρηματίας.

Ανέφερε ότι δεν πυροβόλησε ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε κι ο άλλος 22χρονος και τόνισε ότι δεν είδε ποιος εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη. Φέρεται να ανέφερε ότι στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα πήγε μόνος παρότι από το κάμπινγκ έφυγε με την άσπρη μηχανή που οδηγούσε ο άλλος 22χρονος.

Υποστήριξε ότι μετά από ένα χιλιόμετρο αποβιβάστηκε σε δασώδη περιοχή, όπου κι εκεί διανυκτέρευσε, ενώ τη θήκη της κιθάρας που είχε στην πλάτη κατά τη διάρκεια της διαδρομής των δύο κατηγορούμενων από την Καλαμάτα στη Φοινικούντα την πέταξε σε ένα γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρθηκε στις σχέσεις που είχε με τον συλληφθέντα για την υπόθεση ανιψιό του θύματος, λέγοντας ότι δεν είχαν ιδιαίτερες επαφές.

Μάλιστα ζήτησε συγνώμη από τον άλλο 22χρονο και είπε ότι έχει τύψεις για τα όσα του είχε καταλογίσει στην πρώτη του απολογία και φέρεται να υποστήριξε ότι κάποιοι τον παγίδευαν.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση και ανοίγει νέα δεδομένα στην ανακριτική διαδικασία είναι το γεγονός ότι ο 22χρονος δήλωσε ότι φοβάται τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένεια του προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε διαφορά ερωτήματα της δικαστικού λειτουργού.

Ο 22χρονος που αρχικά εμφανίζονταν ως ο εκτελεστής φέρεται για ακόμα μια φορά να επανέλαβε ότι δεν είχε μπει στη ρεσεψιόν και ότι δεν γνώριζε κάτι για το όπλο της στυγερής δολοφονίας.

Πλέον όλα τα παραπάνω, δίνουν νέες διαστάσεις στην ανάκριση, καθώς η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών για τους ενδεχόμενους φυσικούς αυτουργούς φαίνεται να μπαίνει και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν παρόν στη δολοφονία.

Γύρω στις δύο τα ξημερώματα κι ενώ έχουν τελειώσει τα τετ α τετ των 22χρονων με την ανακρίτρια η δικαστική λειτουργός τους εξέτασε κατ’ αντιπαράσταση, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και νέες καταθέσεις.