«Είχα σχέση με τραγουδίστρια που πέθανε από ναρκωτικά, μου είχε κοστίσει πολύ»

Για την καλλιτεχνική του διαδρομή καθώς και για τη σχέση που είχε στο παρελθόν με συνάδελφο του, η οποία έφυγε από τη ζωή εξαιτίας των ναρκωτικών, μίλησε ο Γιώργος Γερολυμάτος στην κάμερα της εκπομπής εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι του Σαββάτου (17-01-2026), στον Alpha.

“Βεβαίως έχω χάσει φίλους από τα ναρκωτικά. Είχα και σχέση με μια κοπέλα, τραγουδίστρια, πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν νεότερος, η οποία πέθανε από τα ναρκωτικά. Τότε μου είχε κοστίσει πολύ” εξομολογήθηκε αρχικά ο δημοφιλής ερμηνευτής, Γιώργος Γερολυμάτος.





“Στην καλλιτεχνική μου πορεία ήθελα πάντα να ‘μαι αντιβασιλέας, όχι βασιλέας. Μου έδιναν σχήματα να ηγηθώ, δηλαδή να ‘μαι πρώτο όνομα εγώ και να πάνε οι άλλοι μετά, αλλά ήμουν δεύτερο όνομα εγώ”.

“Στην περίπτωση της επιτυχίας συμμετείχα σ’ αυτήν, στην περίπτωση όμως της αποτυχίας δεν ήμουν πρώτος εγώ. Όταν δω ότι οπτικά και ακουστικά δεν είμαι καλά, θα φύγω για έναν απλό λόγο. Δεν θέλω να με λυπηθεί κανείς και να πουν… κοίταξε ο Γερολυμάτος” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Γερολυμάτος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

“Σεξουαλική παρενόχληση είχα και από άνδρες και από γυναίκες” είχε πει ο Γιώργος Γερολυμάτος σε παλαιότερη συνέντευξή του.