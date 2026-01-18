Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο – Στο νοσοκομείο οι 4 τραυματίες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επικίνδυνη επιχείρηση απεγκλωβισμού για τους 8 ορειβάτες που παγιδεύτηκαν σήμερα (18/01/2026) σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και προσέγγισαν τους 8 ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο και τους μετέφεραν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με φορείο από τις δυνάμεις προς το ορειβατικό καταφύγιο. Στη συνέχεια οι 4 τραυματίες, τρεις άνδρες και μια γυναίκα, έφτασαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης με αυτοκίνητο της Πολιτικής Προστασίας ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι συνθήκες του απεγκλωβισμού των ορειβατών που παγιδεύτηκαν στην χαράδρα στον Ταΰγετο ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ενώ είχε πέσει το φως, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο, όπως φαίνεται στο βίντεο και στις φωτογραφίες της ertnews.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι για την ομάδα των οκτώ ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.





Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ο οποίος τους ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη έχουν τραυματιστεί.

Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Όπως ανέφερε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες.

Συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο Super Puma, μαζί με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones). Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όμως κάποιος γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Οι διασώστες κατεβάζουν τους ορειβάτες με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς, ενώ δυο από αυτούς δεν μπορούν να περπατήσουν με αποτέλεσμα να μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.