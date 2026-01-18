Τρόμος στο Παρίσι: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι, τουλάχιστον 19 τραυματίες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, έπειτα από κατάρρευση διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1). Οι εισαγγελικές Αρχές άνοιξαν έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών Μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:20, όταν διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Amelot κατέρρευσε. Την ώρα του ατυχήματος, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με 125 πυροσβέστες και περίπου 40 οχήματα.

Το άτομο το οποίο είναι σοβαρά τραυματισμένο, εντοπίστηκε θαμμένο στα ερείπια χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να το επαναφέρουν και να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ