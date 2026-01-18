Ο Δημήτρης Σταρόβας για τη μητέρα του: Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο, μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μίλησε στον Νίκο Γρίτση για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, τα όσα έκανε για εκείνον η μητέρα του και το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφερε στο μυαλό του στιγμές του παρελθόντος και κατά διαστήματα έδειχνε συγκινημένος.

Ο Δημήτρης Σταρόβας μεγάλωσε κοντά στη μητέρα του, αφού όπως είπε, ο βιολογικός πατέρας του την εγκατέλειψε όταν έμαθε πως ήταν έγκυος. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα, με τον ίδιο να αισθάνεται «στιγματισμένος» στο σχολείο και στη γειτονιά που μεγάλωνε. Δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Αποφάσισε να κυνηγήσει τα όνειρά του και δικαιώθηκε. Ποτέ όμως δεν ξέχασε εκείνη την εποχή. «Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήτανε επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα… εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου», αποκάλυψε ο Δημήτρης Σταρόβας και συναισθηματικά φορτισμένος συνέχισε:

«Με μεγάλωσε μόνη της και… όταν ήμουνα εννιά – δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Είμαστε οι π… με το εξώγαμο, μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν».





«Πάντα ήμουνα ανήσυχος. Τραγουδούσα, στα πάρτι, στα γλέντια τα οικογενειακά. Είχα τα ξαδέρφια μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου και μου βάζανε κασέτες. Έτσι ξεκίνησα. Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με την γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και στην μία χορδή σκάλιζα…

Μετά επέστρεψα την κιθάρα και λέω στη μάνα μου |θέλω να μου πάρεις μία κιθάρα|. Και με το υστέρημά της, και έχει και πλάκα, από ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντήρια, ψυγεία, είχε και μια κιθάρα… τριακόσιες πενήντα δραχμές. Μου πήρε μια ακουστική.

Και, ένας γείτονας, που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρντα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα -εγώ έπαιζα σε μία χορδή και μάλιστα απορούσα, γιατί δεν έχει διάρκεια η νότα. Και παίζει ένα Λα μινόρε, στην απόσταση που είμαστε τώρα, και άκουσα πολυφωνία και… μαγεύτηκα. ΄Λέω “αυτό είναι”», περιγράφει ο Δημήτρης Σταρόβας στην κάμερα του Action24.

Πριν από μερικούς μήνες, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, ενώ πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του και το απολαμβάνει.