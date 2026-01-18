Ποντάρει στη χιονόπτωση το Χιονοδρομικό Κέντρο-Αισιοδοξία για λειτουργία τις επόμενες ημέρες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η χιονόπτωση από το βράδυ του Σαββάτου έχει φέρει από τη μία χαμόγελα σε μεγάλους και παιδιά που έσπευσαν στο Πήλιο για ν’ απολαύσουν με κάθε τρόπο το λευκό τοπίο, αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία στους υπεύθυνους του Χιονοδρομικού Κέντρου ότι η λειτουργία του θ’ αρχίσει σύντομα.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις «δείχνουν» συνέχεια της χιονόπτωσης και τις επόμενες ημέρες, με το Κέντρο να μην λειτουργεί αυτή τη στιγμή, ενώ οι υπεύθυνοί τους ελπίζουν ότι το επόμενο σαββατοκύριακο 24-25 Ιανουαρίου οι συνθήκες θα είναι απόλυτα κατάλληλες προκειμένου να δεχθούν επισκέπτες, ίσως και νωρίτερα.

Αρκετοί είναι αυτοί εξάλλου που περιμένουν να επισκεφθούν το Χιονοδρομικό, είτε για απλή βόλτα ή και για σκι.

Χρυσόστομος Τρίμμης