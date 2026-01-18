Στην κορυφή του όρους Κιλιμάντζαρο η ορειβατική αποστολή του ΕΟΣ Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ορειβατική αποστολή του ΕΟΣ Βόλου στην ψηλότερη κορφή της Αφρικής, στο όρος Κιλιμάντζαρο και στα 5895 μέτρα υψόμετρο, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο σύλλογος.

Οι Έλληνες ορειβάτες στάθηκαν στην κορυφή Ουχούρου την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Όπως σημειώνεται, όλα τα μέλη της ομάδας είναι καλά και έχουν επιστρέψει στην πόλη της Αρούσα σήμερα και αύριο Δευτέρα ταξιδεύουν για την Ελλάδα.