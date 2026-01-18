Τακούδης: «Αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού-Πιθανόν και χιόνι εντός Βόλου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η μετεωρολογική πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Επιδείνωση του καιρού στη Θεσσαλία προαναγγέλλει ο μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης, με τοπικές χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν και τις επόμενες ημέρες, χωρίς ν’ αποκλείει χιόνι και εντός του αστικού ιστού του Βόλου.

Όπως αναφέρει, και τη Δευτέρα 19 του μήνα θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, οι οποίες σταδιακά θα κατέβουν σε υψόμετρα έως και 500 μέτρα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από -2°C στα χαμηλά έως -6°C στα ορεινά.

Από την Τρίτη και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση, με εντονότερα φαινόμενα και πιθανές σημαντικές χιονοστρώσεις στα ορεινά – κυρίως στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας – που ενδέχεται να φτάσουν τα 50 με 60 εκατοστά έως το πρωί της Πέμπτης 20. Παράλληλα, από το απόγευμα της Τρίτης αναμένονται χιονοπτώσεις και σε πεδινές περιοχές, με αυξημένη πιθανότητα να δουν χιόνι και τα αστικά κέντρα Τρικάλων, Καρδίτσας, Βόλου και Λάρισας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα από Τρίτη έως Πέμπτη θα παραμείνουν χαμηλές, μεταξύ -1°C και 3°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι έως ισχυροί, με τάση εξασθένησης μετά την Πέμπτη.