Ζ. Μακρή: «Aκτινοδιαγνώστης στο ΚΥ Αργαλαστής»

Η υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού υγείας κ. Α. Γεωργιάδη για την στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ανακαινισμένων δομών πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας του ν, Μαγνησίας συνεχίζεται, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Ζέττα Μακρή, σημειώνοντας ότι σειρά, αυτή την φορά, έχει το ΚΥ Αργαλαστής, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν ιατρό ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου (αρ. πρωτ.: 3894 και ΑΔΑ: ΨΤ2Α469Η2Γ-Α94).

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι, που θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στην διαδικασία μέχρι την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω πρόσκληση και να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα απαραίτητα και απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων αναφέρεται, επίσης, στην πρόσκληση όπως και το γεγονός ότι ο/η επιτυχών/ούσα ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του/της με καθεστώς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και η απασχόλησή του/της θα είναι πλήρης αλλά όχι αποκλειστική για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

«Η συνεχής βελτίωση και ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και γίνεται πράξη τόσο με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών όσο και με την συστηματική και τάχιστη αναζήτηση στελεχιακού δυναμικού για την κάλυψή τους» σημειώνει στη σχετική ενημέρωση η κα Μακρή, υπογραμμίζοντας οι υποδομές σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών του Κέντρου Υγείας εγκαινιάσθηκαν τον Ιούλιο του 2025 και ο ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός του τελευταίας τεχνολογίας παραδόθηκε το περασμένο φθινόπωρο.