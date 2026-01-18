Χιλή: Κατάσταση καταστροφής λόγω φονικών πυρκαγιών – 16 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, κήρυξε τα ξημερώματα της Κυριακής κατάσταση καταστροφής σε δύο περιφέρειες στα νότια της χώρας, καθώς ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές ανάγκασαν τουλάχιστον 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 άτομα.

Σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία CONAF της Χιλής, το πρωί της Κυριακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με 24 ενεργά μέτωπα σε όλη τη χώρα. Τα μεγαλύτερα από αυτά εντοπίζονται στις περιφέρειες Νιούμπλε και Μπίο Μπίο, όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο περιοχές βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Σαντιάγο.

«Υπό το φως των σοβαρών και συνεχιζόμενων δασικών πυρκαγιών, αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση καταστροφής στις περιφέρειες Νιούμπλε και Μπίο Μπίο. Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι τίθενται σε κινητοποίηση», ανέφερε ο Μπόριτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Λουίς Κορδέρο, δήλωσε σε δημοσιογράφους το πρωί της Κυριακής ότι στην περιφέρεια Μπίο Μπίο έχουν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 16, μετά και την επιβεβαίωση ενός ακόμη θανάτου στη Νιούμπλε το Σάββατο.

Μέχρι στιγμής, οι φωτιές έχουν καταστρέψει σχεδόν 8.500 εκτάρια (περίπου 21.000 στρέμματα) στις δύο περιφέρειες, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές κοινότητες και οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση εντολών εκκένωσης.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Senapred ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ τουλάχιστον 250 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι δυσμενείς συνθήκες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες, συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης. Μεγάλο μέρος της Χιλής βρισκόταν σε καθεστώς ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου από το Σαντιάγο έως την Μπίο Μπίο την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τanto η Χιλή όσο και η Αργεντινή βιώνουν ακραίες θερμοκρασίες και παρατεταμένα κύματα καύσωνα από τις αρχές του έτους, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα εκδηλώθηκαν καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και στην Παταγονία της Αργεντινής.

skai.gr