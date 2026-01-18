Οι ορειβάτες στον Ταΰγετο ήταν δεμένοι μεταξύ τους, γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνεχίζεται η επιχείρηση μεταφοράς και διάσωσης των ορειβατών που εγκλωβίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ειδοποιήθηκαν ότι ομάδα οκτώ ορειβατών βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ομάδα.

Οι ορειβάτες μεταφέρονται αυτή την ώρα προς το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Στο καταφύγιο αναμένεται να τους παραλάβουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Σπάρτης.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:





Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε. Καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας, παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν σε πλαγιά.

«Ήταν δεμένοι και έπεσαν. Παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλο και κατρακύλησαν σε πλαγιά, τουλάχιστον 200 μέτρα υψομετρικά. Ήταν μεγάλη η πτώση τους. Έπρεπε να γίνει μία τεράστια επιχείρηση για να τους κατεβάσουμε γιατί ήταν πολύ μακριά σε σχέση με το τελευταίο σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει αυτοκίνητο. Τέσσερις είναι σε φορεία γιατί έχουν χτυπήματα στα άκρα και δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν μόνοι τους. Η επιχείρηση γίνεται σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση» τόνισε στο Star o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος.

Νωρίτερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση ελικοπτέρου του ΕΚΣΕΔ. Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν κατάφερε να προσεγγίσει την περιοχή εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 89 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με drone, σε μια συντονισμένη προσπάθεια που συνεχίζεται υπό δύσκολες καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.