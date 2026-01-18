Στα λευκά και η Όθρυς λόγω χιονιού (φωτογραφίες)

Δεν είναι μόνο το Πήλιο που έχει ντυθεί στα λευκά μετά τη χιονόπτωση που ξεκίνησε από το Σάββατο 17/01, αφού και λευκό πέπλο έχει σκεπάσει και το όρος Όθρυς, με το σκηνικό να είναι μαγευτικό.
«Άργησε ήρθε όμως το πρώτο χιόνι μετά από πολύ καιρό..Ίσως το ποιο απαραίτητο στοιχείο της φύσης για εμπλουτισμό των πηγών για πολλά ακόμα καλά…Μακάρι να συνεχίσει» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου Αλμυρού, Δημήτρης Βελάνης.
Σχετικές φωτογραφίες:
