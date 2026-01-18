Κοπή πίτας για την ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τι ανέφερε ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Μεταξάς στην ομιλία του

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας από την ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ, το βράδυ της Παρασκευής στον πολυχώρο εκδηλώσεων «Λίμνη». Στα πλαίσια της πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Βασίλη Μεταξά βουλευτή Μαγνησίας του κόμματος. Η κοπή της πίτας έγινε από τον Θωμά Κατσιούλα, γραμματέα της Τ.Ε και το φλουρί μοιράστηκαν από κοινού οι Τομεακές Οργανώσεις της ΚΝΕ.

Στην ομιλία του ο βουλευτής αναφερόμενος στον μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, αλιεύων και μελισσοκόμων σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η Κυβέρνηση είναι στριμωγμένη από όλες τις απόψεις. Προσπάθησε με διάφορες μεθοδεύσεις, αλλά και επικοινωνιακές αθλιότητες να συκοφαντήσει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, να υπονομεύσει την ενότητα, να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό με απειλές, διώξεις και τρομοκρατία και εφηύρε όλα τα προσκόμματα, για να μη συναντηθεί με την Πανελλαδική Ένωση των Μπλόκων, με τα εξήντα δύο μπλοκ, τα οποία αυτή συσπειρώνει, με στόχο να συκοφαντηθούν ότι τα μπλόκα αυτά είναι αδιάλλακτα σε σχέση με άλλους οι οποίοι είναι πρόθυμοι.

Ό,τι και να κάνει όμως αυτοί που δίνουν τον τόνο κι αυτοί που έχουν στριμώξει την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με την τεράστια αλληλεγγύη από ευρύτερα λαϊκά στρώματα, αφού είναι αγώνας επιβίωσης γι’ αυτούς, αλλά και για τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Αυτοί αποτελούν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Είναι και ο λόγος που τελικά η κυβέρνηση έκανε στροφή 180 μοιρών και θα συναντηθεί με τις … μειοψηφίες όπως ονόμασε την Πανελλαδική τον Μπλόκων». Συνεχίζοντας την ομιλία του ανέδειξε το πλαίσιο που υπηρετεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξήγησε: «Είναι το λεγόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και οι λεγόμενες «αντοχές» της οικονομίας, που υπάρχουν μόνο για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τους σχεδιασμούς και την πολεμική οικονομία. Είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική που επιβεβαιώνεται από τα πράγματα ότι οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μηχανισμό καταλήστευσης επί της ουσίας των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.

Είναι αυτή η Κοινή Αγροτική Πολιτική που απαγορεύει την αποκατάσταση των απωλειών του εισοδήματος. Είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική που είναι η βάση της Mercosur. Γι’ αυτό όσοι ψηφίζουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική επί της ουσίας αποδέχονται και τη Mercosur. Γιατί την αποδέχονται; Γιατί είναι πολύ απλό: για απελευθέρωση μιλάει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Mercosur είναι ένα κομμάτι της απελευθερωμένης αγοράς.

Ποιους θα ωφελήσει η Mercosur; Θα ωφελήσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις μεγάλες βιομηχανίες για να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να βρουν και νέες αγορές. Σε ποιον θα είναι σε βάρος; Θα είναι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων. Γιατί; Γιατί θα κατακλυστούν με εμπορεύματα πολύ πιο φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και ξεσηκώνονται αγρότες, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός που έχει ακριβή πρώτη ύλη και φθηνά προϊόντα για το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους.

Έτσι, η επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων πρέπει να έρθει σε σύγκρουση και σε ρήξη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος εκμετάλλευσης, μια πάλη των αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά και των υπολοίπων λαϊκών στρωμάτων, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη μοναδική ανατρεπτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ».

Με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίστηκε για την «νέα εποχή» των Ε.Δ, αλλά και τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα, το Ιράν, την Γροιλανδία, ο Β. Μεταξάς ανέδειξε πως «Η νέα εποχή που λέει η κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα του Νατοϊκού τόξου, σχετίζεται με την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Άλλωστε, οι πρόσφατες προσαρμογές που έγιναν στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και συνολικά, τα εξοπλιστικά προγράμματα που υπηρετούν αυτούς τους σχεδιασμούς και βεβαίως, δεν σχετίζονται με την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα -και εδώ είναι το παράδοξο- υπονομεύονται, αμφισβητούνται, από τις ίδιες τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ. Γιατί, ακριβώς, τι θέλουν; Θέλουν τη συνδιαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και αυτό είναι ακριβώς που αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Και όλα αυτά σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα που την αμφισβητεί, για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, για τη δημιουργία ζωτικών χώρων όπως έκαναν πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βενεζουέλα. Οι απειλές στη Γροιλανδία για προσάρτησή της αλλά και οι απειλές στην Κούβα και αλλού αλλά και ακόμη και τώρα, στο πλαίσιο των εντεινόμενων απειλών των ΗΠΑ με το δάχτυλο στη σκανδάλη για μια στρατιωτική επίθεση στο Ιράν από κοινού με το κράτος κατακτητή του Ισραήλ.

Τονίζουμε ότι οι εξελίξεις στο Ιράν πρέπει να είναι υπόθεση του ίδιου του λαού του, ο οποίος παλεύει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τους χαμηλούς μισθούς. Αυτές είναι οι αιτίες που έβγαλαν τον λαό του Ιράν στον δρόμο. Και βεβαίως η απάντηση του κράτους του Ιράν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η βία, η καταστολή, οι απαγορεύσεις στις δράσης πολιτικών κομμάτων, όπως του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ιράν του Τουντέχ.

Έτσι, λοιπόν, το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγωνιζόμενο λαό του Ιράν και ταυτόχρονα, όμως, καταδικάζει τις ιμπεριαλιστικές απειλές για επεμβάσεις στο Ιράν. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό στη χώρα μας και ταυτόχρονα, το κλείσιμο των βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας».

Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στην πρόταση διεξόδου που καταθέτει κάθε μέρα το ΚΚΕ, αναφέροντας: «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, όπου η αντίθεση ανάμεσα στις σύγχρονες ανάγκες και στο κέρδος των λίγων οξύνεται, που ο γενικευμένος πόλεμος πλέον είναι προ των πυλών, δημιουργούνται ακόμα περισσότερα ρήγματα στο έδαφος του καπιταλισμού. Αυτό που προτείνουμε εμείς στον λαό είναι η πιο μεγάλη, η πιο πλατιά συμμαχία, το πιο αληθινό λαϊκό μέτωπο κι αυτό δεν είναι άλλο από την κοινωνική συμμαχία των εργατών, των φτωχών αυτοαπασχολουμένων της πόλης, των επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών, των επιστημόνων, των αγροτών, της νεολαίας, των γυναικών.

Μια συμμαχία που θα βάλει στο στόχαστρο και θα αμφισβητήσει έμπρακτα την πολιτική του κεφαλαίου, που υλοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση της ΝΔ, τις δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, το σημερινό σάπιο και διεφθαρμένο κράτος. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς, πρέπει σήμερα να συντονίσουμε τον αγώνα μας, να διαμορφωθεί ένα μεγάλο πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, που θα θέσει στο επίκεντρο τις ανάγκες μας και θα παλέψει γι’ αυτές μέχρι τέλους. Και βέβαια, απαιτούνται και οι ανάλογες πολιτικές επιλογές. Απαιτείται, ακόμα πιο πλατιά, πιο αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ και τις δυνάμεις του, στο σωματείο, στον σύλλογο, σε κάθε φορέα του κινήματος και βέβαια σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Δίνοντας μια νέα ώθηση στην ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος. Για να δώσει μια νέα ώθηση στην αμφισβήτηση του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριο του Κόμματος, που θα διεξαχθεί στο τέλος του μήνα, με την πεποίθηση ότι το ΚΚΕ, οι φίλοι και οι οπαδοί του, που δίνουμε από κοινού τις μεγάλες και μικρές μάχες κάθε μέρα, θα γίνουμε πιο ικανοί, πιο δυνατοί, σταθεροί σε κάθε δοκιμασία, έτοιμοι στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!».

Στην συνέχεια της βραδιάς ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολιτικά και λαϊκά τραγούδια με τους μουσικούς Δημήτρη Καννάβα, Μαριάννα Λούμα, Κώστα Γκούβα.