Ανησυχία για φωτιά σε καμινάδα στην Κάτω Γατζέα

Στο σημείο τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά μέλη του Σώματος
Ο έντονος καπνός σε καμινάδα και οι ενδείξεις φλόγας προκάλεσαν την ανησυχία κατοίκων στην περιοχή της Κάτω Γατζέας, που ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται κάποια δραστική παρέμβαση τελικά.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με επτά μέλη, κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο. Πιθανότατα ο ελλιπής καθαρισμός της καπνοδόχου και του τζακιού προκάλεσε έντονο καπνό, και έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις στους κατοίκους της οικίας.

