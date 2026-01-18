Ανησυχία για φωτιά σε καμινάδα στην Κάτω Γατζέα

Ο έντονος καπνός σε καμινάδα και οι ενδείξεις φλόγας προκάλεσαν την ανησυχία κατοίκων στην περιοχή της Κάτω Γατζέας, που ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται κάποια δραστική παρέμβαση τελικά.
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με επτά μέλη, κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο. Πιθανότατα ο ελλιπής καθαρισμός της καπνοδόχου και του τζακιού προκάλεσε έντονο καπνό, και έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις στους κατοίκους της οικίας.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.