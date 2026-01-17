Η Βίκυ Κουλιανού για τον θάνατο του πατέρα της

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Βίκυ Κουλιανού παραχώρησε συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού για την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha και μίλησε για τις δυο απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της. Τους θανάτους του πατέρα της και του Μιχάλη Ασλάνη, ο οποίος την «ανακάλυψε» τυχαία μέσα σε ένα λεωφορείο, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. Δεν πήγε σε καμιά από τις δύο κηδείες, όπως αποκάλυψε το μεσημέρι του Σαββάτου (17-01-2026).

Η Βίκυ Κουλιανού θέλησε αρχικά να αναφερθεί στην Ναταλία Γερμανού, λέγοντας πως δεν πήγε στην εκπομπή της για να διαφημίσει κάποια δουλειά της, αλλά για να κάνει μια όμορφη κουβέντα μαζί της. «Μ’ αρέσει πάντα να σε ακούω, μου αρέσουν πάντα οι συνεντεύξεις σου, μου ταιριάζεις αφόρητα πολύ. Δεν βγαίνω συχνά να μιλήσω, επειδή θεωρώ πως κάποιος για να βγει να δώσει μια συνέντευξη,- συνήθως- έχει να ανακοινώσει κάτι επαγγελματικό. Εγώ επειδή κινούμαι προσωποκεντρικά, δηλώνω ευθαρσώς και περίτρανα ότι σήμερα δεν έχω έρθει εδώ για να ανακοινώσω και να διαφημίσω μια δουλειά, αλλά έχω έρθει για να κάνω μια πολύ ωραία κουβέντα και ανθρώπινη κουβέντα που θα ήθελα πολύ να την έχω κάνει χωρίς κάμερες αλλά σε καφέ με τη Ναταλία Γερμανού. Αυτή είναι η αλήθεια μου» είπε αρχικά η Βίκυ Κουλιανού.

«Έπαθα μεγάλο σοκ όταν έφυγε ο Μιχάλης Ασλάνης από τη ζωή. Ήταν κοντά με τον θάνατο του πατέρα μου. Ήταν έναν χρόνο μετά ο Μιχάλης και δεν πήγα και στην κηδεία, όπως δεν πήγα ούτε στου μπαμπά μου», είπε σε άλλο σημείο η Βίκυ Κουλιανού, μιλώντας για τον αείμνηστο σχεδιαστή αλλά και τον μπαμπά της.

Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε: «Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν είναι κάπου πολύ καλά. Ισχύει ότι πρέπει κανείς να αποχαιρετά, αλλά νομίζω ότι οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Εγώ αποχαιρέτησα τον μπαμπά μου έναν χρόνο μετά. Ακούγοντας Μητροπάνο. Ήμουν σε ένα στέκι στο Παγκράτι, δεν είχα καν κλάψει για τον μπαμπά μου και έκλαψα εκείνο το βράδυ. Βγήκα έξω κι έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα».





Ο Μιχάλης Ασλάνης, της άνοιξε τον δρόμο για την καριέρα που ονειρευόταν. Έχει πραγματοποιήσει μεγάλη καριέρα στις παγκόσμιες πασαρέλες μόδας, επιδεικνύοντας δημιουργίες κορυφαίων μόδιστρων (Armani, Ferre, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent), με τους οποίους έχει κατά καιρούς συνεργαστεί. Έχει φωτογραφηθεί για διάσημα περιοδικά του εξωτερικού, ενώ έχει υλοποιήσει και δική της σχεδιαστική επιχείρηση.

«Συγκινούμαι όταν μιλάω για τον Μιχάλη Ασλάνη, η απώλεια δεν καλύπτεται» είχε πει η Βίκυ Κουλιανού στο παρελθόν, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.