Μαχαίρωσε τον σύντροφο της πρώην του και μετά τον πήγε στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο βίας διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά από απόπειρα φόνου που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε χώρο στάθμευσης στο Κίτι. Θύμα ένας 35χρονος από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ύποπτος θεωρείται 38χρονος συμπατριώτης του που έχει ήδη συλληφθεί.

Σοβαρά τραύματα, κρίσιμες ώρες

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γύρω στις 8 χθες το βράδυ η Αστυνομία ενημερώθηκε για κηλίδες αίματος σε πεζοδρόμιο χώρου στάθμευσης στην περιοχή του χωριού Κίτι. Λίγο αργότερα, από το νοσοκομείο Λάρνακας ενημερώθηκαν οι αρχές ότι είχε μεταφερθεί 35χρονος με τραύματα από μαχαίρι.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς, με αναφορές σε κάκωση στον πνεύμονα και τραύματα στο δεξί άνω άκρο, καθώς και βαθύ κόψιμο στην ωμοπλάτη και κακώσεις στο χέρι. Η κατάσταση του 35χρονου χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Τον πήγε στο νοσοκομείο

Ο 38χρονος ύποπτος συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης, ενώ καταγράφεται και μια ασυνήθιστη λεπτομέρεια. Μετά την επίθεση φέρεται να μετέφερε ο ίδιος τον τραυματία στο νοσοκομείο με όχημα και στη συνέχεια να αποχώρησε. Αυτό το σημείο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ανακριτών, μαζί με τα κίνητρα και το τι προηγήθηκε στον χώρο στάθμευσης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία καθώς το θύμα διατηρεί σχέση με την πρώην σύντροφο του δράστη.