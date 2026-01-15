Μητσοτάκης από τη φρεγάτα Belharra «Κίμων»: «Χρέος μου να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μήνυμα ισχύος, σταθερότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης εξέπεμψε σήμερα, Πέμπτη (15.01.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων», κατά την τελετή ένταξης της πρώτης Belharra στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμωνα” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για «έναν ακόμη κρίκο σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό». Όπως επισήμανε στις δηλώσεις του για την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, στόχος είναι η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας να μην αμφισβητείται από κανέναν, ώστε «η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας –και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά– και εμένα ως Πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα». Όπως είπε, η ένταξη του «Κίμωνα» στον στόλο συνιστά ένα «πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση». Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχήθηκε «καλοτάξιδος ο Κίμων» και σημείωσε πως «με το καλό να υποδεχθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».





Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα και την επίσημη ένταξη του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου, έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρείς ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Κωνσταντίνος Τασούλας για φρεγάτα «Κίμων»: Ασύλληπτες οι τεχνολογικές στρατηγικές του δυνατότητες

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Ενισχύεται ηθικά, ουσιαστικά, αποφασιστικά. Είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης, καθώς το νέο δόγμα προστασίας της χώρας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται», τόνισε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην ιστορική τριήρη και το θωρηκτό Αβέρωφ και περιμένει τις υπόλοιπες φρεγάτες για να χαλυβδώσουν περαιτέρω τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ελλάδας. Οι τεχνολογικές δυνατότητές του είναι σχεδόν ασύλληπτες. Καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα που θα είναι σεβαστή από φίλους και υπολογίσιμη από όσους την απειλούν».