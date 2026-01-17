Μητσοτάκης: «Χρέος μας να κρατάμε ασφαλές το σκάφος της πατρίδας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Βόλτα στο κέντρο του Αμαρουσίου έκανε το πρωί του Σαββάτου (17.01.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε χαλαρό κλίμα, περπάτησε στους δρόμους, μίλησε με πολίτες, εργαζόμενους και καταστηματάρχες, ενώ έβγαλε και selfies.

Λίγη ώρα αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Alpha μιλώντας για τους αγρότες, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τον προϋπολογισμό του 2026, την Belharra κα, έστειλε νέο μήνυμα σταθερότητας σε πολίτες που απολάμβαναν τον καφέ τους σε μαγαζί του Αμαρουσίου.

Συνέδεσε την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» με την εθνική ασφάλεια, αλλά και τις φορολογικές ελαφρύνσεις με την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

«Κρατάμε ασφαλές το σκάφος της πατρίδας μας»

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη θωράκισης της χώρας:

«Το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και το λέω αυτό διότι έχει ξεχωριστή σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να κρατάμε το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας ασφαλές. Πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το 2026, αλλά να σηματοδοτήσουμε και την πορεία στην οποία θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα, από την υποδοχή της πρώτης φρεγάτας Belh@rra, του ‘Κίμωνα’, την οποία παρακολουθήσαμε προχθές στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ιστορικό κενό που καλύπτει η νέα φρεγάτα, αλλά και στη μέριμνα για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού:

«Επιτέλους το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά ένα πλοίο αντάξιο της μεγάλης ναυτικής ιστορίας της χώρας. Θυμίζω ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει μεγάλο πλοίο επιφανείας από το 1998, τότε παραλάβαμε την τελευταία μας φρεγάτα» τόνισε και πρόσθεσε: «Και βέβαια μαζί με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της, η φρεγάτα αυτή έχει και ένα πλήρωμα από νέες και νέους, στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πολλές γυναίκες, εξειδικευμένους. Διότι δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας στηρίζεται στους άντρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, τους οποίους στηρίζουμε με αύξηση απολαβών και με καλύτερη σταδιοδρομία».

«Πραγματικές αυξήσεις μέσω μειώσεων φόρων»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε επιμέρους μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ελληνική οικονομία. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βλέπει το «ποτήρι μισογεμάτο» και εστιάζει στην έμπρακτη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος:

«Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε όμως εδώ πέρα για να στηρίξουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημά τους από τα τέλη αυτού του μήνα. Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό στο τέλος του προηγούμενου έτους. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων».

«Οδηγούμαστε προς μια ακόμα μεγάλη εκλογική επικράτηση το 2027»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε την προσήλωση στη δημοσιονομική ισορροπία και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη χρονιά που ξεκίνησε.

«Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτήν την πολιτική θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, χωρίς να ξεφύγουμε από τα όρια του προϋπολογισμού, χωρίς να θίξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, χτίζοντας βήμα βήμα την αξιοπιστία της χώρας… Αυτό είναι το DNA της παράταξής μας, αυτό θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε και με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία ότι το 2026 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τη χώρα, θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την παράταξή μας. Τον Μάιο θα έχουμε και το συνέδριό μας που θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή που θα μας οδηγήσει τελικά την άνοιξη του 2027 σε μια ακόμα μεγάλη εκλογική επικράτηση».