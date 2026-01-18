Νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην Ιεράπετρα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες.

Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του άτυχου 70χρονου και έσπευσε να τη σβήσει.

Όταν έφτασαν στο σημείο τα οχήματα της Πυροσβεστικής δεν υπήρχαν φλόγες, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός.