«Ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει το καλοκαίρι του 2027»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η γνωστή τενίστρια Μαρία Σάκκαρη διανύει μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της αφού προετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Σάκκαρη, εν όψει της πρεμιέρας της στο Australian Open μίλησε στο SDNA και στη δημοσιογράφο Βίκυ Γεωργάτου και μέσα σε όλα, αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αποκαλύπτοντας ότι αυτός θα γίνει το καλοκαίρι του 2027.

Στην ίδια συνέντευξη η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε τυχερή που έχει έναν τέτοιο σύντροφο καθώς τη βοηθά και τη στηρίζει να πραγματοποιεί όλα της τα όνειρα. «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» αποκάλυψε για τον επικείμενο γάμο τους η Μαρία Σάκκαρη.

Στην ερώτηση για το αν σκέφτεται μαζί με τον γάμο της να σταματήσει το τένις για να δημιουργήσει οικογένεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε κάθετη λέγοντας, «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».

Η αποκάλυψη για τον αρραβώνα των δυο νέων έγινε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Κολωνάκι μετά τη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, ανέφερε ότι ο γιος του και η τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.