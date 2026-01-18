Συναγερμός στον Ταΰγετο: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στα 2.400 μέτρα – Δύο τραυματίες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση οκτώ ορειβατών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Στις 13:00 της Κυριακής (18/1) η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για ομάδα ορειβατών που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδουν και ομάδες της ΕΜΟΔΕ.

Οι ορειβάτες έχουν εντοπιστεί, ωστόσο η πρόσβαση στο σημείο κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, υπάρχουν ένας έως δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σε ασφαλέστερο σημείο, καθώς δεν είναι δυνατή η προσέγγιση των σωστικών συνεργείων στο ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν.