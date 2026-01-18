Προειδοποίηση για τα μικρά σκάφη και κολυμβητές λόγω καιρού για τη Δευτέρα 19/01

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν αύριο Δευτέρα 19/01.

Η σύσταση γίνεται με βάση το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που προβλέπει για αύριο Δευτέρα (19-01-2026) στην Θεσσαλία ανέμους Βορειοανατολικούς 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια- παραθαλάσσια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Επίσης συστήνεται στους κολυμβητές να μην μπαίνουν στη θάλασσα.

Παράλληλα αναφέρονται τα εξής: «Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους, και να αποφύγουν την δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου. Ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις που κοινοποιείται το παρόν, ενημερώνονται για την ετοιμότητά τους προς παροχή συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα. Ναυτικοί πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση των Πλοιάρχων των πλοίων που πρακτορεύουν.