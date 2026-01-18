Ο απλός τρόπος να μάθεις αν σε έχουν πιάσει παραβάτη οι κάμερες της Τροχαίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Διαθέσιμη για όλους τους πολίτες είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία, ώστε να διαπιστώνουν, ανά πάσα στιγμή, αν έχουν «συλληφθεί» από τις «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας.

Συγκεκριμένα, μέσω του gov.gr ή του myAADE, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει αν έχει κάνει παράβαση και το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί.

Η διαδικασία είναι απλή. Μέσω του gov.gr επιλέγεις την ενότητα «Μεταφορές και Οχήματα» και στη συνέχεια «Πρόστιμα και Παραβάσεις», ενώ ακολούθως στην ενότητα «Πρόστιμα Τροχαία και παραβάσεις στάθμευσης», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σου βλέπεις αν έχεις κάποια παράβαση, καθώς όλες οι παραβάσεις, με ηλεκτρονικό τρόπο, από τις νέες κάμερες, ανεβαίνουν αυτόματα στο gov.gr.

Κάτι αντίστοιχο και με το myAADE. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα και κλικάρεις το εικονίδιο «Ο Λογαριασμός μου / Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές». Στη συνέχεια συνδέεσαι με τους προσωπικούς σου κωδικούς και κλικάρεις το εικονίδιο «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή». Τότε, εάν έχεις υποπέσει σε παράβαση, θα δεις να αναγράφεται και το πρόστιμο. Σε αυτή την ενότητα βλέπεις εν γένει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις, αν έχεις βέβαια, οι οποίες είναι εκτός ρύθμισης.

Οι φοροτεχνικοί ήδη γνωρίζουν τη λύση αυτή, και μπορούν να κάνουν τη διαδικασία για τους πελάτες τους, εφόσον τους το ζητήσουν.

Πηγή: newsit.gr