ΛΑΣ Ζαγοράς-Μουρεσίου κατά Περιφέρειας Θεσσαλίας για το κολυμβητήριο

Τα πυρά της κατά της περιφερειακής Αρχή Θεσσαλίας εξαπέλυσε η Λαϊκή Συσπείρωση Ζαγοράς-Μουρεσίου, όσον αφορά τη δέσμευση για κατασκευή κολυμβητηρίου στον δήμο. Όπως σημειώνει η Λαϊκή Συσπείρωση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προόριζε πλαστικές φουσκωτές δεξαμενές βάθους 1,30μ και container εξοπλισμού, με ορίζοντα παράδοσης το καλοκαίρι του 2026, χωρίς ωστόσο να τηρείται ούτε αυτή η δέσμευση.

Στην ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας σε απάντηση που έδωσε στην παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια σχετικά με τις εξαγγελίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων κολυμβητηρίων σε μικρούς Δήμους της Θεσσαλίας, ανάμεσα σε αυτούς και στο Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, ήταν αποκαλυπτική για την προχειρότητα του σχεδίου της αλλά και την αντίληψη της για τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο μας!

Η πρόθεσή της για το κολυμβητήριο δεν ήταν μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση που να πληροί βασικές προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας, αλλά μια πρόχειρη κατασκευή περισσότερο για να καταγράφουν οι επιδόσεις στις εξαγγελίες!!

Σύμφωνα με την απάντηση της περιφερειακής Αρχής, η διοίκηση του κ. Κουρέτα προγραμμάτιζε προκατασκευασμένη πολυεστερική δεξαμενή βάθους 1,30μ με αεροθάλαμο εύκαμπτης μεμβράνης αντί για ολοκληρωμένη κατασκευή κολυμβητηρίου! Μάλιστα το αρχικό κόστος ήταν 600 χιλιάδες ευρώ, με τον όρο ότι τα συνοδευτικά έργα θα τα πραγματοποιήσουν οι δήμοι δηλαδή τη βάση θεμελίωσης, τα μηχανοστάσια κλπ. Οι δε χώροι αποδυτηρίων, λουτρών, αποθηκών κλπ θα πραγματοποιούνταν σε conteiners που θα τοποθετούνταν δίπλα στις δεξαμενές!

Χωρίς να εξετάζουμε την δυνατότητα η μη, αδειοδότησης μιας τέτοιας εγκατάστασης στο Δήμο μας, αφού η Περιφέρεια μας έχει συνηθίσει σε τεχνικά έργα που δεν πληρούν βασικές τεχνικές προδιαγραφές και αδειοδοτήσεις, μετά από δύο χρόνια, διαπιστώνει ότι οι μικροί Δήμοι αδυνατούν οικονομικά να κατασκευάσουν την υποδομή με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιάζει το κόστος κατασκευής τους στο 1,5εκ ευρώ. Στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης στις 17 Ιουνίου 2024 ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου συμπεριλαμβάνονταν στους προτεινόμενους Δήμους, αλλά στις 12 Μαΐου 2025 εξαιρέθηκε από την νέα ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης, ενώ στις 10.12.2025 το ΔΣ της ΔΕΠΑΝ ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού μόλις για 3 Δήμους (Ελασσόνας, Τυρνάβου και Φαρσάλων) εξαιρώντας για μία ακόμη φορά το Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου και άλλους Δήμους.

Η στάση της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι για μία ακόμη φορά υποκριτική! Η συμπεριφορά της θυμίζει ταινίες του Ελληνικού κινηματογράφου. Η περιφερειακή Αρχή με αβάσταχτη προχειρότητα εξήγγειλε όχι ολοκληρωμένη εγκατάσταση κλειστού κολυμβητηρίου, αλλά μόνο μια προκάτ δεξαμενή, γνωρίζοντας ότι αυτή δεν αποτελεί άρτια αθλητική εγκατάσταση, αλλά και ότι οι μικροί Δήμοι όπως ο δικός μας θα αδυνατούσε εκ προοιμίου να κατασκευάσει τα υπόλοιπα έργα!

Επίσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδεικνύει αξιοπρόσεκτη αδιαφορία στην πίεση που πρέπει να ασκήσει στον εργολάβο για την ολοκλήρωση του κλειστού Γυμναστηρίου Ζαγοράς, για το οποίο πρέπει να επισκευαστούν άμεσα οι τεχνικές αστοχίες, τόσο στην στέγη του κτιρίου στην οποία ο εργολάβος κατάργησε τις υδρορροές και άφησε ξεκρέμαστο το αλεξικέραυνο, όσο και στα κουφώματα και επιχρίσματα του κτιρίου.

Καλούμε τους δημότες να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα για της στάση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕ.ΑΡ και άλλοι) που βαδίζει χέρι – χέρι με την κυβερνητική πρακτική και αδιαφορία για τις κοινωνικές ανάγκες μας.

Διεκδικούμε:

Να δοθεί το κονδύλι των 600.000 ευρώ που εξαγγέλθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή του αθλητικού Κέντρου στην Τσαγκαράδα που έχει εγκαταλειφτεί από το Δήμο και το κράτος συνολικά, και να αναβαθμιστούν οι προαύλιοι χώροι των σχολείων του Δήμου μας, ώστε να έχουν δυνατότητα άθλησης τα παιδιά μας».