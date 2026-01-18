Κόβουν πίτα οι Ζαγοριανοί του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Σύλλογος Ζαγοριανών Βόλου «Η Ζαγορά» προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, στο κέντρο «Λίμνη» στο ελικοδρόμιο Νέας Ιωνίας.

Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν πλήρες μενού και ζωντανή μουσική, ενώ η τιμή της πρόσκλησης ανέρχεται στα 25 ευρώ. Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, οι κρατήσεις θα γίνονται μέσω προπώλησης προσκλήσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα τηλέφωνα 697 755 0720, 698 146 4657 και 6947 074 826. Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και δημιουργική δράση για το 2026.