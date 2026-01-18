«Συμμαχία για τον Βόλο»: «Παλαιός και ξεπερασμένος ο σχεδιασμός για το έργο μεταφοράς νερού από το Πήλιο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επισημαίνοντας την ανάγκη κατασκευής ταμιευτήρων συγκέντρωσης του νερού αμέσως μετά τις πηγές

Τις επισημάνσεις της για το έργο μεταφοράς νερού από τις πηγές της Μακρινίτσας και του Αγίου Βλασίου, προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, διατυπώνει η «Συμμαχία για τον Βόλο», με αφορμή την δημόσια διαβούλευση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, δεδομένου ότι πρόκειται για μια καθοριστική παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στηλιτεύει καταρχάς το γεγονός ότι η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, αποφασίστηκαν από τη ΔΕΥΑΜΒ στις 16/12/25 πριν ακόμη εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, ενώ η μελέτη που εγκρίθηκε, είναι βασισμένη σε παλαιό και ξεπερασμένο σχεδιασμό, που αφορά κλειστά συστήματα αγωγών από την υδρομάστευση των πηγών μέχρι τον Βόλο.

Επίσης τονίζονται τα εξής: «Η «Συμμαχία για τον Βόλο» δηλώνει ότι δεν είναι αντίθετη στην υλοποίηση του έργου αλλά επισημαίνει την ανάγκη κατασκευής ταμιευτήρων συγκέντρωσης του νερού αμέσως μετά τις πηγές, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για την επάρκεια του νερού που απαιτείται τόσο για την αειφορία στο φυσικό περιβάλλον όσο για τις παραδοσιακές ανάγκες των κατοίκων των ορεινών Κοινοτήτων.

Με την ύπαρξη αυτών των λιμνοδεξαμενών, θα είναι δυνατή η μεταφορά νερού στο Βόλο, από τα πλεονάσματα που θα συλλέγονται στους ταμιευτήρες. Οι φορείς που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση θα πρέπει να επισημαίνουν την σημαντική αυτή ανάγκη για την αρμονική ισορροπία και τη βιωσιμότητα του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη αναγνωρίσει ότι ο παλαιός σχεδιασμός (μάστερ πλαν) είναι ξεπερασμένος και διέθεσε περίπου 700.000 ευρώ για την επικαιροποίησή του».