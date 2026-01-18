Ανήλικη μεταφέρθηκε εν μέσω θαλασσοταραχής από την Αλόννησο στον Βόλο με συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας

Ένα ανήλικο κορίτσι με συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας μετέφερε το σκάφος «Άξιον Εστί» το πρωί της Κυριακής 18/01 από την Αλόννησο στον Βόλο, εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής.
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που έφταναν τα 7 μποφόρ, το σκάφος έπλευσε από το νησί των Σποράδων προς τον Βόλο, μεταφέροντας το νεαρό κορίτσι, προκειμένου να βρεθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να της προσφερθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
