Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα – Το μήνυμα Δένδια

Ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα μνήμης των θυμάτων της εγκληματικής δράσης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έκανε ο υπουργός Αμύνης, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα social media.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής».
