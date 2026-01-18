Οι ημερομηνίες εξετάσεων για Πρότυπα & Δημόσια Ωνάσεια σχολεία – Η κλήρωση για τα Πειραματικά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.), καθώς και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Τέλος, η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.