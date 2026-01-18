Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να κάνει λόγο για 5.000 νεκρούς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά τα πρόσφατα συλλαλητήρια στη χώρα

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με παραδοχή Ιρανού αξιωματούχου που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε, περίπου 500 από τα θύματα ανήκαν στα σώματα ασφαλείας της χώρας.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα πιο βίαια επεισόδια καταγράφηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, όπου βρίσκονται οι κουρδικές περιοχές, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σφοδρές συγκρούσεις και εκτεταμένη ένταση.

Την ίδια ώρα, η ιρανική αντιπολίτευση αμφισβητεί τα επίσημα στοιχεία και ανεβάζει δραματικά τον αριθμό των θυμάτων, κάνοντας λόγο για 10.000 έως 12.000 νεκρούς, αποδίδοντας τις απώλειες στη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων από το θεοκρατικό καθεστώς.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε το Σάββατο σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία», υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται για θύματα, καταστροφές και για τη συκοφάντηση του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε ο Χαμενεΐ, αποδίδοντας ευθέως πολιτική και ηθική ευθύνη στην αμερικανική ηγεσία.

Σύμφωνα με στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 3.000, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον απολογισμό πολύ ψηλότερα, ακόμη και πάνω από τις 10.000 με 12.000 απώλειες.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης υποστήριξε ακόμη ότι «Όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες στις διαδηλώσεις», επαναλαμβάνοντας τη θέση του καθεστώτος περί ξένης υποκίνησης των ταραχών.