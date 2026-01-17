«Θα με θυμηθείτε όταν πολιτικοποιηθώ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Τάσος Ξιαρχό επανήλθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε στο «Aggelos Podcast». Ο χορογράφος ανέφερε μεταξύ άλλων, πως κάποιοι θα τον θυμηθούν όταν πολιτικοποιηθεί, χωρίς να αναφέρει πότε θα συμβεί αυτό. Αιτία για το ξέσπασμά του, ήταν τα σχόλια ορισμένων, μετά τα όσα ανέφερε για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του και τις συζητήσεις για την woke ατζέντα.

Ο Τάσος Ξιαρχό έγραψε σε ανάρτησή του: «Αν νομίζετε ότι ξέρετε ποιος είμαι, δεν έχετε ιδέα. Φανερώνομαι μόνο όταν θέλω και όταν αξίζει πραγματικά. Σας μιλάει ένας οκοφυκόφιλος που δεν γουστάρει την παράνοια. (Πλέον) Όσοι επιλέγουν να με ονοματίζουν φασίστα και ακραίο, να θυμάστε πως όταν

πολιτικοποιηθώ, θα με θυμάστε. Ευχαριστώ».

Στη συνέντευξη που προκάλεσε αντιδράσεις, ο Τάσος Ξιαρχό δήλωσε «στρέιτ ομοφυλόφιλος» και τόνισε πως διαφωνεί με τις συζητήσεις για τη woke ατζέντα. Συμπλήρωσε ότι transexual που γνωρίζει, έχουν μετανιώσει που άλλαξαν το φύλο τους σε νεαρή ηλικία.

Η συνέντευξη του χορογράφου που προκάλεσε αντιδράσεις

«Δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα… woke ατζέντα και woke ατζέντα. Ποια ατζέντα; Τι είμαστε; Ημερολόγιο; Γιατί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν που σφάζουν τους ανθρώπους, που κόβουν οι γυναίκες τα μαλλιά τους, λιθοβολούν τον κόσμο. Δεν μπορούν να ανασάνουν. Και μιλάνε για τη μόδα της Παλαιστίνης, τη μόδα, για το ότι αλλάζεις το φύλο σου. Γιατί να αλλάζεις το φύλο σου πριν τα 16;».

Και πρόσθεσε: «Ξέρεις πόσους transexual ξέρω που έχουν αλλάξει το φύλο τους και έχουν μετανιώσει; Ξέρεις πόσοι μου λένε “Τάσο, θα ζήσουμε λιγότερο, γιατί έχουμε πάρει τόσες ορμόνες και το σώμα μας δεν αντέχει;”. Αυτά στα 16 και στα 17 δεν στα λένε. Γιατί παίρνουν επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική να κάνεις αλλαγή φύλου για να βάλουν στην τσέπη λεφτά».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον HIV, ανέφερε: «Εγώ έχω AIDS. Το ξέρεις ότι δεν θα είχα κολλήσει, αν είχαν περάσει στην Ελλάδα το χάπι; Υπάρχει ένα χάπι αν έχεις AIDS για να μην κολλάς το AIDS και το άλλο είναι για να μην κολλήσεις το AIDS. Το πρώτο χάπι δεν το έφεραν στην Ελλάδα γιατί δεν τους συμφέρει. Όταν κολλάς AIDS παίρνουν επιχορήγηση από την Ευρώπη πόσα λεφτά… Γιατί τα χάπια κάνουν το ένα κουτί ένα χιλιάρικο και σου δίνουν 700€ και παίρνουν λεφτά. Οπότε λένε να αρρωστήσει ο κόσμος για να πάρουμε λεφτά».

Όσο για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Εγώ δεν θα κάτσω να παίξω το παιχνίδι κανενός. Εγώ δεν είμαι γκέι, είμαι στρέιτ ομοφυλόφιλος και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ. Άντρας είμαι στον τρόπο που μιλάω, που υπάρχω, που θα ανοίξω την πόρτα στη γυναίκα, δεν θα ανοίξω την πόρτα στον τακουνάτο άνδρα, θα βοηθήσω τη γιαγιά να περάσει τον δρόμο, θα φιλήσω το χέρι μιας άγνωστης, θα πω “γεια σας κυρία μου”. Τζέντλεμαν».