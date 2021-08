Θλίψη για την απώλεια της Λητούς Ιωαννίδου

0 Shares Share Tweet

Η Lavipharm με ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον πρόωρο θάνατο της Λητούς Νίκης Ιωαννίδου το Σάββατο, 21 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Lavipharm, η Λητώ Ιωαννίδου διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το 2008 και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την πρόσφατη γενική συνέλευση. Υπήρξε αρωγός και συνοδοιπόρος στο έργο του Ομίλου, ενώ η προσφορά και αφοσίωσή της στο όραμα και τη στρατηγική της Εταιρείας θα μείνουν ανεξίτηλες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σήμερα (25.08.021) εκτάκτως και αποφάσισε στη μνήμη της τα ακόλουθα:

1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη, καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της διοίκησης και των εργαζομένων στην οικογένεια της εκλιπούσης.

2. Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στην έδρα της εταιρείας την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας.

3. Να κατατεθεί στέφανος και να προβεί σε δωρεά στην Κιβωτό του Κόσμου σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης.

4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον ημερήσιο Τύπο.

Lavipharm – Λητώ Ιωαννίδου: Θα ζει πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας

«Με μια λαμπρή καριέρα κι αναγνώριση της αξίας της στον επιχειρηματικό κόσμο, η Λητώ υπήρξε βασικό στέλεχος στη διοικητική ομάδα της Lavipharm. Η βαθιά της γνώση και η πλούσια εμπειρία της ήταν πάντα πολύτιμες στη χρηστή και ηθική διοίκηση της εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες που ήταν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Η απουσία της στις συνεδριάσεις μας θα είναι αισθητή και θα ζει πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας», σημείωσε συγκινημένος ο Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Lavipharm.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ομίλου θα την θυμούνται για την ευγένεια, την οξυδέρκεια, τις γνώσεις και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της.

