Από την Πέμπτη η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Γίνεται ήδη διάστρωση του χιονιού, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου

Συνεχίζεται η χιονόπτωση σε διάφορα σημεία της Μαγνησίας, ενώ αναφορικά με τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη. Μιλώντας μάλιστα στο Ράδιο Ένα, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι πέφτει χιόνι αρκετό, γίνεται διάστρωση στις πίστες και αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσει να λειτουργήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και πιθανότατα την Πέμπτη.