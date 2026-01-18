Οι αγρότες των μπλόκων ετοιμάζονται για συνάντηση με τον πρωθυπουργό-Tι θα ζητήσουν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Λίγο περισσότερο από ένα 24ωρο έμεινε για την κρίσιμη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα και ήδη στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων καθορίστηκαν τα πρόσωπα της πενταμελούς επιτροπής που θα μεταβούν στο Μαξίμου, όπου θα υπάρχουν και έξι παρατηρητές.

Κάθε περιοχή έχει ετοιμάσει να παρουσιάσει αναλυτικά όσα απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, με τους αγρότες των Μαλγάρων, να εστιάζουν τα 14 αιτήματα που είχαν αποστείλει στις 14 Δεκεμβρίου στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά και στη συμφωνία Mercosur και στο ρύζι.

Το πρόβλημα στον μεγαλύτερο ορυζώνα της Ελλάδας είναι ότι φέτος κατέρρευσαν οι τιμές στο ρύζι εξαιτίας της εισαγωγής ρυζιού από την Ταϊλάνδη σε πολύ χαμηλές τιμές. Όσοι πούλησαν αναγκάστηκαν να πουλήσουν σε τιμή κάτω του κόστους. Από εκεί και πέρα ουσιαστικό είναι όχι μόνο πώς θα ξεπεραστεί η απώλεια του φετινού εισοδήματος και για το συγκεκριμένο προϊόν αλλά και για άλλα προϊόντα στην ευρύτερη περιοχή.

«Θα ξεκινήσουμε από το κόστος παραγωγής, θα συζητήσουμε το πετρέλαιο, δεν είναι σωστός ο τρόπος που το έδωσε, το αγροτικό ρεύμα», δήλωσε στο ΕΡΤnews, o Κώστας Ρουζιός, μέλος αγροτικού συλλόγου Μαλγάρων. «Είμαστε απελπισμένοι πρέπει να παρθούν κάποιες γενναίες αποφάσεις από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να υπάρχει παρόν και μέλλον, αν δεν πάρουμε κάποιες απαντήσεις τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, το ρύζι έχει πεθάνει ήδη», σχολίασε ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης.

Με συγκεκριμένη ατζέντα πάνε στην συνάντηση και οι αγρότες από τη Μεσσηνία. «Όπως είναι οι μεγάλες ζημιές από την ελαιοπαραγωγή, όπως είναι η δακοκτονία, οι εργάτες γης, θα θέσουμε θέμα για σταφίδα, πατάτα», είπε από το μπλόκο της Μεσσηνίας στο ΕΡΤnews, ο Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Χανδρινού.

Όσον αφορά τη Θεσσαλία στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό θα συμμετέχουν 10 αγρότες κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Τρεις από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία, τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, και δύο από το μπλόκο του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα προταξούν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου αμέσως μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα οι αγρότες θα καταθέσουν προτάσεις και ζητώντας λύσεις και απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τους βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο είχαν κόστος παραγωγής ανά στρέμμα τα 280 ευρώ, ενώ τα έσοδα που έλαβαν ήταν στα 240 ευρώ. Τι θα γίνει με τα εφόδια τα οποία οι αγρότες πληρώνουν στην Ελλάδα ακόμη και 10 φορές περισσότερο σε σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ή την Τουρκία. Τι θα γίνει με το εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στους κτηνοτρόφους, όχι μόνο για την ανασύσταση των κοπαδιών τους, αλλά και το πώς θα εκριζωθεί. Όπως επίσης και τι θα γίνει και με τα έργα υποδομής που απαιτούνται να γίνουν στη Θεσσαλία, αφού μόνο τα τελευταία 10 χρόνια πλημμύρισε τέσσερις φορές.

Αφού, πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιήσουν τις συνελεύσεις τους και θα συντονιστούν με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια αναμένουν τις εξελίξεις της συνάντησης της Δευτέρας για να δουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Τα πρώτα τρακτέρ θα αρχίσουν να αποχωρούν από το σημείο τη Δευτέρα σε ένδειξη σεβασμούς προς τους συναδέλφους τους τους εκπροσώπους των πανελλαδικών μπλόκων που θα συναντηθούν την ίδια ημέρα με τον Πρωθυπουργό. Οι αγρότες του μπλόκου θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα αρχίσουν να αποχωρούν επιφυλασσόμενοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές κινητοποιήσεων και δράσεων, χωρίς τρακτέρ στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή (16/1) η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε την αντιπροσωπεία 25 εκπροσώπων και έξι παρατηρητών που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.

Στο Μαξίμου 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)

Μετά τον σάλο δημοσιοποίησης βίντεο του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, με χυδαία σχόλιά του για τον Πρωθυπουργό, τα οποία ειπώθηκαν πριν την καταγραφή επίσημης δήλωσής του, τη θέση του, στην επιτροπή που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου την Δευτέρα, έλαβε ο Κωνσταντίνος Σέφης.

«Ήταν ένα ατυχές σχόλιο, δεν συμφωνούμε με τα λόγια αυτά, ειδικά όταν είναι στον αέρα, αλλά πρέπει να τονίσω ότι ήταν ένα χτύπημα κάτω από μέση. Όπως το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι ήταν μια συζήτηση off the record. Κι αυτό το πράγμα βγήκε στον αέρα χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος. Έχει γίνει και καταγγελία από ΠΟΕΣΥ, ένα συνδικαλιστικό όργανο δικό σας, ο υπεύθυνος θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο κ. Σέφης.

Κλήσεις της Τροχαίας σε δύο αγρότες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Κλήσεις από την Τροχαία έχουν σταλεί σε δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι την 1η Δεκεμβρίου βγήκαν ανάποδα στην ΠΑΘΕ και έκλεισαν με τα τρακτέρ τους τον δρόμο.

Οι κλήσεις αφορούν τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Οι δύο αγρότες θα καταθέσουν ανωμοτί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στο τμήμα Τροχαίας της ΠΑΘΕ στα Νέα Μάλγαρα.

Η Τροχαία έχει σχηματίσει δικογραφία στις 12 Δεκεμβρίου, την έστειλε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας από προχθές την επέστρεψε, ζητώντας να κληθούν σε πρώτη φάση αυτοί οι δύο αγρότες για να καταθέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν σχηματιστεί συνολικά 6 δικογραφίες για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να πάρουν το δρόμο της Δικαιοσύνης το επόμενο διάστημα με κλήσεις που θα λάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται.

Λύσεις εντός δημοσιονομικού πλαισίου προτάσσει η κυβέρνηση

Οι αγρότες από τη στιγμή που καθορίστηκε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό έχουν ανοιχτούς τους δρόμους, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του διαλόγου. Από την πλευρά της η κυβέρνηση, επαναλαμβάνει ότι έχει περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παροχές πέρα από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί.

«Εκτιμώ ότι θα γίνει μια χρήσιμη συζήτηση. Ό,τι έχει δημοσιονομικό κόστος αφενός δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσει, και βέβαια ότι εκφεύγει είναι πέρα του ενωσιακού πλαισίου. Άλλωστε ήταν ο λόγος για τον οποίον που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε κάποια πράγματα», σχολίασε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης.

Σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ουσιαστική συζήτηση» αναφορικά με τη συνάντηση της Δευτέρας και ξεκαθάρισε: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες».

«Θα τους ακούσω. Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική είπε ότι καλώς έγινε έστω και αν μερικές φορές η εικόνα η οποία βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή. «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του “TikTok”. Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα».

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω τίποτα» και πως «δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα».

Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη ελέγχονται ενώ υπάρχει πλαίσιο ελέγχου και στις τιμές. Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. «Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε.

«Τα οικονομικά μέτρα αυτά τα οποία είναι στα όρια της ελληνικής οικονομίας, και τα οποία δεν αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο έχουν ήδη ανακοινωθεί, από εκεί και πέρα όμως εδώ είμαστε να τους ακούσουμε. Ορισμένα αιτήματα τα οποία είναι μαξιμαλιστικά, δεν μπορούν να συζητηθούν να γίνουν καν δεκτά: του τύπου, «κατώτερες εγγυημένες τιμές». Δεν μπορούν να συζητηθούν πράγματα τα οποία αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο», σχολίασε από την πλευρά του σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση και οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι αλλά σύμμαχοι» και σημειώνει ότι ο διάλογος αποτελεί «τον μοναδικό τρόπο να υπάρξουν ή να δρομολογηθούν λύσεις σε δίκαια αιτήματα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή, αλλά «δεν μπορεί μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα να δημιουργεί προβλήματα σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία». Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση ζήτησε εξαρχής διάλογο «με ανοιχτούς δρόμους», προειδοποιώντας ότι «αν υπάρξουν άλλες σκέψεις, ο νόμος θα εφαρμοστεί», καθώς «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Για τη συμφωνία Mercosur, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια συμφωνία που «δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους Ευρωπαίους και Έλληνες παραγωγούς». Ειδική αναφορά έκανε για τα 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που προστατεύονται, όπως «η φέτα, η ελιά Καλαμάτας και η μαστίχα Χίου», ενώ σημειώνει ότι η συμφωνία «δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές σε μια αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών».

Οι αγρότες αναμένουν την έκβαση του διαλόγου με τον πρωθυπουργό για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Πηγή: ertnews.gr