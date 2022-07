To Volos Out κυκλοφορεί αύριο δωρεάν με τη «Μαγνησία»

22 Shares Share Tweet

Με πλούσια ύλη και πολλά θέματα για να χαλαρώνετε διαβάζοντας στην παραλία, κυκλοφορεί αύριο δωρεάν μαζί με τη «Μαγνησία» το περιοδικό της σύγχρονης ζωής Volos Out. Με αφορμή τις «Θεσμοφοριάζουσες» που παρουσιάζονται αύριο Τρίτη 12 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας ο δημοφιλής ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μιλά στην Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου για το θέατρο, την κωμωδία και για την θέση των γυναικών στη σημερινή κοινωνία. Διαβάστε ένα πλούσιο αφιέρωμα στη ζωή του διεθνούς φήμης συμπολίτη μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου ο οποίος «έφυγε» από την ζωή πριν από λίγο καιρό. Στο Volos Out θα βρείτε τον πληρέστερο οδηγό με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Βόλο και όχι μόνο καθώς και έναν οδηγό με τις προτάσεις για τις θερινές σας εξορμήσεις για να ανακαλύψετε όλες τις ομορφιές του Πηλίου και όχι μόνο. Το Volos Out αύριο δωρεάν με τη «Μαγνησία» μόνο με 50 λεπτά.