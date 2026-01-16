ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ουσιαστικές παρεμβάσεις υλοποιεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στα Λιμάνια και Αλιευτικά Καταφύγια της κυριότητάς του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αλιείς και επισκέπτες.

Ήδη είναι σε α’ φάση οι παρεμβάσεις στα Λιμάνια Πλατανιά, Αφήσου και Γατζέας, μετά την έκδοση σχετικών ΦΕΚ, και αναμένεται η ολοκλήρωση της β’ φάσης, ενώ έχει εγκριθεί ο καθορισμός και οριοθέτηση χερσαίων και θαλασσίων ζωνών στο “Παλαιό Τρίκερι”, στις “Κόττες” της Δ.Ε. Τρικερίου και στον “Κατηγιώργη” της Δ.Ε. Σηπιάδας.

Ιδιαίτερα για το Λιμάνι του Κατηγιώργη, ως στρατηγικό σημείο σύνδεσης με τις Β. Σποράδες και το Αεροδρόμιο της Σκιάθου, έχει κατατεθεί αίτημα. χρηματοδότησης της επέκτασής του.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν στα Καλά Νερά (Δ.Ε. Μηλεών), Κάλαμου (Δ.Ε. Αργαλαστής) και Κλωσσού (Δ.Ε. Αφετών).

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν άμεσα στην ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιοχής, στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών, εξυπηρέτηση των αλιέων και της χωρικής οργάνωσης αυτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος και έμμεσα στην χωρική οργάνωση των λοιπών παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων του οικισμού (κατοικία – αλιεία – αναψυχή).