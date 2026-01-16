Οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων της Μαγνησίας που θα συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

0.9.142
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Γνωστά έγιναν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων τα ονόματα των 31 εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα:

• Άγγελακουδης Ηλίας
• Γρουζίδης Γρηγόρης
• Βεσμέλης Απόστολης
• Τούρτουρας Γιάννης
• Σέφης Κώστας
• Φρονιμόπουλος Ιορδάνης
• Μήκες Δημήτρης
• Χαλκίδης Τάσος
• Ουζουνίδης Λάζαρος
• Μπέτσας Βαγγέλης
• Καρναβίας Γιάννης
• Λιλίκακης Κώστας
• Ζαρκαδούλας Κώστας
• Παπαδάκης Κώστας
• Παραμπάτης Δημήτρης
• Τσίβικας Μπάμπης
• Δουρούμης Κώστας
• Σπυρόπουλος Παύλος
• Μόσχος Θωμάς
• Κούτης Ιωάννης
• Τσέρνιος Χρήστος
• Γκιοργκίνης Τάσος
• Σεσκλιώτης Χάρης
• Λεονταράκης Κώστας
• Περράκης Παναγιώτης
• Τζέλλας Κώστας
• Τσιούτρας Γιάννης
• Γιαννακός Σωτήρης
• Αλειφτήρας Σωκράτης
• Ιωαννίδης Ιορδάνης
• Μαρούδας Ρίζος

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από αγρότες και κτηνοτρόφους από μπλόκα σε όλη τη χώρα και θα καταθέσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το σύνολο των κινητοποιήσεων.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ