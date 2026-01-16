Μπιμπίλας: «Δεν παραιτούμαι αλλά η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν σήμερα (16/1/2026) ένας από τους καλεσμένους στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και ο ίδιος τοποθετήθηκε για τα σενάρια που τον ήθελαν να παραιτείται από τη Βουλή, αλλά και για την πολιτική διαδρομή του, ξεκαθαρίζοντας την πραγματική του πρόθεση. Ακόμα μίλησε για τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με τον Χρήστο Κούγια

Από την αρχή της συζήτησης τους ο Σπύρος Μπιμπίλας διέψευσε τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι εκείνος θα φύγει από την πολιτική, υποστηρίζοντας ότι θα μείνει μέχρι το τέλος της θητείας του.

«Γράφτηκε κάπου “παραιτούμαι, φεύγω”, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Τελευταία ακούω σε εκπομπές τόσα ψεύδη… ρωτήστε καλύτερα εμένα. Ποιος είπε ότι παραιτούμαι; Εγώ θα είμαι μέχρι το τέλος της θητείας, όποτε λήξει. Γιατί μπορεί να λήξει και νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα ασχοληθεί ξανά με τα πολιτικά μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, απάντησε: «Δεν θα ξανασχοληθώ με το κομμάτι… ναι, να γίνω Βουλευτής. Εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με χρειαστεί σε κάτι άλλο, θα το κάνω».

«Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε, από ό,τι κατάλαβα, μέσα στη Βουλή», τόνισε καταλήγοντας σε άλλο σημείο, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Για τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με τον Χρήστο Κούγια, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση έχει ήδη κλείσει δικαστικά, χωρίς ο ίδιος να επιθυμεί να δώσει περαιτέρω δημοσιότητα στο θέμα.

«Είναι κάτι που δεν το συζήτησα ποτέ, όπως δεν συζήτησα ούτε καν τη δίκη. Όταν έγινε η δίκη αυτή, κανείς δεν το ήξερε», είπε, όταν η συζήτηση έφτασε στο επίμαχο θέμα. Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε την πληροφορία ρωτώντας: «Έγινε η δίκη;» με τον ηθοποιό και βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για όσα ακούστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με οικονομικές αξιώσεις, χωρίς βάση.





«Άκουσα μέχρι ότι ζητούσα 250.000 ευρώ. Δηλαδή πόσο μπορεί κάποιος να λέει ό,τι να ’ναι; Υπήρξε δικαστική απόφαση, υπάρχει εξωδικαστική συμφωνία και ως εκεί. Δεν χρειάζεται να το προχωράμε παρακάτω. [..] Ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει.

Υπάρχουν νόμοι. Όταν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα, ακόμα κι αν ο άνθρωπος έχει πεθάνει, η εκκρεμότητα δεν έχει λήξει. Έληξε τώρα. Τελείωσε. Μην το συζητάμε άλλο. Για μας τελείωσε και δεν υπάρχει από δω και πέρα καμία διαμάχη. Δεν υπάρχει καμία διαμάχη», κατέληξε ο Σπύρος Μπιμπίλας.