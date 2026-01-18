Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Οδό Χανίων-Κισσού λόγω χιονιού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα μέτρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας

Η χιονόπτωση που επικρατεί στο Πήλιο έφερε νέα τροχονομικά μέτρα στο προσκήνιο, αφού η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην Επ. Οδό Χανίων – Κισσού Μαγνησίας.

Η απαγόρευση ισχύει από τη διασταύρωση του Χιονοδρομικού Κέντρου «Αγριόλευκες Πηλίου» μέχρι τη διασταύρωση με την Ε.Ο. Βόλου – Ζαγοράς (Κάτω Κλάδος), στον Κισσό Μαγνησίας, λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος, εξαιτίας της χιονόπτωσης, από σήμερα 18.1.2026 (Κυριακή) και ώρα 11:30’ μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων και τον αποχιονισμό της οδού. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από την Ε.Ο. Βόλου – Ζαγοράς.