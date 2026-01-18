Ψάχνουν τρόπους να βοηθήσουν γυναίκα που αναζητεί εργασία, έχοντας καταφύγει στην παραλία του Αναύρου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μένει σε σκηνή, ενώ οι καιρικές συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες

Τους τρόπους για να βοηθήσουν μία γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών αναζητούν Βολιώτες και Βολιώτισσες το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το συγκεκριμένο άτομο να έχει ανάγκη τόσο για στέγη όσο και για εργασία, καθώς τον τελευταίο μήνα έχει βρει καταφύγιο στην παραλία του Αναύρου, διαμένοντας σε σκηνή, με τις συνθήκες να δυσκολεύουν ωστόσο λόγω του έντονου κρύου που επικρατεί, και των καιρικών φαινομένων που έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Όπως αναφέρουν άτομα που έχουν μιλήσει μαζί της, και κάνουν λόγο για ένα φιλικό και ευγενικό άτομο, η προσπάθεια για να βρει η συγκεκριμένη γυναίκα κάποια θέση εργασίας δεν έχει δώσει ακόμη καρπούς, με την ίδια να περιμένει υπομονετικά όπως σημειώνουν, να βρει κάτι για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Το ενδιαφέρον περίοικων δεν λείπει, αλλά πρόταση για θέση εργασίας δεν έχει προκύψει ακόμη.

Τα ίδια άτομα σημειώνουν ότι η ίδια φέρεται να διαθέτει εργασιακή εμπειρία έχοντας εργαστεί ως πωλήτρια αλλά και στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να βρει κάτι που θα της επιτρέψει να εργαστεί.

Το ενδιαφέρον παράλληλα που καταγράφεται για τη στήριξη της συγκεκριμένης γυναίκας και στο διαδίκτυο είναι συγκινητικό, αφού αρκετοί Βολιώτες και Βολιώτισσες κάνουν έκκληση για τη στήριξή της, ώστε να μπορέσει να εργαστεί και να εξασφαλίσει από εκεί και πέρα αυτονόητα πράγματα…

«Είναι σίγουρα ένα ευγενικό άτομο και λέει ότι δεν θέλει να γίνει βάρος σε κανέναν. Μία θέση εργασίας θα μπορούσε να τη βοηθήσει σημαντικά» τονίζουν μεταξύ άλλων, καλώντας όποιον-α μπορεί να δει το θέμα ουσιαστικά να το πράξει…