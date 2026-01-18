Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η αγάπη είναι η γλώσσα της αιωνιότητας και η ειρήνη το ζητούμενο του κόσμου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου σε Αλμυρό και Λεχώνια

Με την δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος η μνήμη του Αγίου Αθανασίου. Την παραμονή της εορτής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πλατάνου Αλμυρού.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση, παρέστησαν οι βουλευτές Μαγνησίας κ. Χρήστος Τριαντόπουλος και κ. Χρήστος Μπουκώρος, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, καθώς και πλήθος πιστών, ενώ στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο μεγάλο μυστήριο της αθανασίας της ψυχής και στη σωτηριολογική σημασία της ενανθρώπησης του Χριστού, τονίζοντας ότι «η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη και τίποτε από όσα ζει ο άνθρωπος δεν χάνεται», επισημαίνοντας πως «τίποτε στη φύση δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταμορφώνεται». Αναφερόμενος στο πρόσωπο του Μεγάλου Αθανασίου, υπογράμμισε ότι εκείνος «υπερασπίστηκε την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος», αλήθεια που διασώζεται και βιώνεται διαχρονικά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «κάθε Θεία Λειτουργία είναι ολόκληρη η ζωή του Χριστού: η Γέννηση, η Διδασκαλία, η Σταύρωση και η Ανάσταση», καλώντας τους πιστούς όχι να προσεγγίζουν τα μυστήρια με τη λογική, αλλά «να αφήνουν την καρδιά να βιώνει το μυστήριο της αγάπης». Τέλος, τόνισε ότι «η αγάπη είναι η γλώσσα της αιωνιότητας» και πως «αυτό που θα πάρει μαζί της η ψυχή είναι η αγάπη, η καλοσύνη, η προσφορά και η θυσία».

Ανήμερα της εορτής, ο Σεβ. Ιγνάτιος λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων, παρουσία πλήθους προσκυνητών. Στο κήρυγμά του, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή των δέκα λεπρών, αναφέρθηκε στη δύναμη της πίστης, της ταπείνωσης και της ευγνωμοσύνης, επισημαίνοντας ότι «ο Χριστός ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου» και ότι «η θεραπεία έρχεται στην πορεία της υπακοής». Υπενθύμισε ότι και οι δέκα λεπροί θεραπεύθηκαν, ωστόσο «μόνο ένας επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Θεό», γεγονός που, όπως τόνισε, αποκαλύπτει μια βαθιά ανθρώπινη αδυναμία».

Συνεχίζοντας, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι «δεν περισσεύει η ευγνωμοσύνη ανάμεσά μας, καθώς ο άνθρωπος συχνά παρασύρεται από τον εγωισμό και την αυτάρκεια, θεωρώντας τα πάντα δεδομένα». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν έχει ανάγκη ο Θεός το ευχαριστώ μας· εμείς έχουμε ανάγκη να πούμε ευχαριστώ», συνδέοντας την έννοια της ευγνωμοσύνης με το ίδιο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τόνισε ότι μέσα στην Εκκλησία «επιστρέφουμε για να δοξολογήσουμε, να κοινωνήσουμε Χριστό και να θεραπευθούμε από τη λέπρα του εγωισμού και της αμαρτίας», επισημαίνοντας πως «η ευχαριστία προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο μας καθιστά αληθινούς ανθρώπους και μας οδηγεί στη ζωντανή μετοχή στην Ανάσταση του Χριστού».

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. Ποιμενάρχης εξέφρασε τη χαρά του για τη συλλειτουργία και ευχαρίστησε τον εφημέριο του ναού, π. Στέφανο Κολυνδρίνη, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην πανήγυρη, τονίζοντας: «Ξέρω πόσες προσπάθειες καταβάλλετε για να κρατήσετε ζωντανές τις παραδόσεις αυτού του τόπου». Ευχήθηκε υγεία και δύναμη σε όλους, επισημαίνοντας τις δυσκολίες της εποχής μας και σημειώνοντας ότι «πολλά πράγματα στον κόσμο μας πονούν και μας προβληματίζουν», καλώντας όμως σε προσευχή, ώστε «ο Θεός να χαρίσει ειρήνη στην πατρίδα μας και να φωτίσει τους ηγέτες όλου του κόσμου να φέρουν την ειρήνη στους λαούς». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «είναι λυπηρό στον 21ο αιώνα, με τόσα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι άνθρωποι να μην μπορούν να ειρηνεύσουν μεταξύ τους».

Κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστάτησε και ομίλησε ο Θεφ. Επίσκοπος Ολβίας κ Επιφάνιος.