Mαζικά στα Χάνια οι Βολιώτες εν μέσω χιονόπτωσης

Σε κίνηση όλα τα οχήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με την αστυνομική διεύθυνση να έχει ανακοινώσει απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Οδό Χανίων-Κισσού, πολλοί είναι οι Βολιώτες και οι Βολιώτισσες που έχουν εκδράμει μέχρι τα Χάνια, προκειμένου ν’ απολαύσουν το χιόνι, που πέφτει πυκνό και έχει δημιουργήσει ένα κατάλευκο τοπίο.

Όπως αναφέρεται την ίδια στιγμή, σε ετοιμότητα και σε κίνηση βρίσκονται τα εκχιονιστικά που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια Θεσσαλίας-ΠΕ Μαγνησίας, που επιχειρούν συνεχώς προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Πηλίου, ενώ από χθες Σάββατο προχώρησαν σε προληπτική ρίψη αλατιού. Πάντως η χιονόπτωση ήταν αρκετά πυκνή, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναγκαιότητα οι δρόμοι να καθαρίζονται συνεχώς.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται και η Τροχαία, με τους οδηγούς να καλούνται να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα, όπως αλυσίδες, για τα οχήματά τους. Όπως σημειώνεται χρειάζεται πολλή προσοχή, για την κίνηση στο χιόνι, ειδικά από τη στιγμή που η κυκλοφορία είναι αυξημένη προς το Πήλιο.

Χρυσόστομος Τρίμμης